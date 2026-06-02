Первая леди Украины показала последствия этой адской ночи и обратилась к миру через свой инстаграм.

Елена Зеленская рассказала, что ночью станции киевского метро были переполнены людьми, которые прятались от обстрелов. По ее словам, многим пришлось провести в укрытии несколько часов, а некоторые даже не смогли найти место, чтобы сесть.

Также первая леди напомнила о последствиях атак в других регионах. В Днепре российские дроны разрушили десятки домов, а спасатели до сих пор продолжают поиски пропавших без вести. В Одесской области, в Белгороде-Днестровском, в результате удара была повреждена больница, где на тот момент находились роженицы с новорожденными детьми.

По словам первой леди, этой ночью из-за российских атак погибли 13 человек, еще более 100 получили ранения. Среди погибших – спасатель из Днепра.

Только за эти сутки нападающие несколько раз использовали свой людоедский прием – били прицельно именно по тем, кто спасает. Поклон спасателям, которые все равно продолжают работу. Такой не должна была быть первая ночь лета. Однако такой ее сделала ненаказанная агрессия. Украина делает все, чтобы ее остановить. Но нужны усилия каждого, кто не хочет крови и огня на собственных улицах,

– добавила Зеленская.

В чем особенности новой массированной атаки России по Украине?

Накануне удара российское руководство несколько дней публично угрожало новыми обстрелами, однако сами атаки тогда не осуществляло. По словам экс-руководителя Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа, это могло быть элементом психологического давления.

Это был психологический эффект, чтобы держать людей в напряжении, а потом расслабить их отсутствием атак и нанести на пятый день массированный удар,

– отметил он.

Также Маломуж объяснил, что Россия часто ищет формальные поводы для атак. На этот раз таким поводом назвали удар украинских сил по оккупированному Старобельску Луганской области. Впрочем, генерал считает это лишь оправданием.

По его словам, для этой атаки россияне накапливали различные типы вооружения, поскольку было использовано большое количество ракет и дронов.

Отдельно он обратил внимание на тактику во время обстрела. После завершения первой угрозы по Киеву были зафиксированы повторные удары ракетами "Циркон". Кроме того, враг менял маршруты беспилотников: часть сначала направлялась на Полтавщину, Черкасскую область, а затем разворачивалась в сторону Киева. Как отметил Николай Маломуж, такие действия направлены на то, чтобы обойти работу украинской ПВО и нанести максимальный ущерб.