Дівчина показала наслідки обстрілу та поділилася своїми емоціями. Про все це вона розповіла в інстаграмі.

У квартирі вибило вікна, однак вони не розлетілися повністю. Також пошкоджені рами, обсипалася штукатурка, розбилося скло.

Юліана зізналася, що пережила сильний шок.

Я не знаю, що вам сказати, тому що це було настільки страшно саме от в той момент. Це взагалі не передати словами. Були відкриті двері, я стояла за дверима, і найбільше пам'ятаю цей звук і просто неймовірно насичений оранжевий спалах і вибух з неймовірною силою. Мене ще досі страшенно нудить від нервів, я не можу прийти в себе,

– поділилася блогерка.

Вона також опублікувала відео з камер спостереження, на якому зафіксовано момент удару.

Чиє ще майно постраждало внаслідок обстрілів Росії?

Росіяни зруйнували бізнес-центр, який належить співачці Камалії та її колишньому чоловіку, бізнесмену Мохаммаду Захуру. Працювати там зараз неможливо. Найближчі місяці в приміщенні будуть проводитися ремонтні роботи. Пошкодження оцінюються в 80 мільйонів доларів.

Внаслідок обстрілу в ніч на 24 травня було пошкоджене житло телеведучої Ольги Фреймут.

Крім того, російська ракета влучила в будинок, де живуть відомі українські письменники Артем та Олена Захарченки. Квартира авторів повністю розбита.