Як виступила JIVA та які цікаві факти відомі про її життя – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

На сцені JIVA виконала конкурсний трек Just Go. Це емоційна пісня, що звучить англійською та азербайджанською мовами й розповідає про болісне завершення токсичних стосунків та обман коханої людини. Для виступу співачка обрала червоно-темно-синю сукню, оздоблену стразами. Разом із нею на сцені з'явився танцівник, а образ артистки доповнив незвичний макіяж – червоні "сльози", які гармонійно поєднувалися з її вбранням.

JIVA – Just Go: дивіться відео онлайн

До речі, букмекери Eurovisionworld не прогнозують JIVA високих шансів на перемогу – наразі їй пророкують останнє місце. Втім, чи справдяться ці прогнози, стане відомо вже зовсім скоро. Нагадаємо, що з 15 учасників другого півфіналу до гранд-фіналу пройдуть лише 10 артистів.

Що відомо про JIVA?

Справжнє ім'я JIVA – Джаміла Гашимова. Співачка народилася у Москві, однак свою музичну кар'єру будувала вже в Азербайджані. Перший помітний успіх прийшов до артистки ще у 2003 році – тоді вона посіла друге місце на конкурсі Baku Autumn. Після цього JIVA брала участь у різних музичних проєктах, виступала разом із відомим ансамблем RAST і навіть виходила на сцену престижного Montreux Jazz Festival. Згодом співачка стала солісткою гурту Hazz Band, де поєднувала джаз із сучасною попмузикою.

А вже з 2017 року вона почала активно розвивати сольну кар'єру. Зараз артистка випускає пісні у стилях поп, денс та R&B азербайджанською, англійською та російською мовами. У 2025 році JIVA здобула перемогу у шоу The Voice of Azerbaijan в команді Roya Aykhan.