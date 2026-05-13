Для выхода на красную дорожку многие знаменитости выбрали эффектные и изящные образы. Далее рассказываем о самых интересных нарядах актрис во время церемонии открытия фестиваля.

Поппи Делевинь

Британская модель и актриса появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в винтажном платье John Galliano. Образ отличался прозрачной вставкой в зоне декольте с кружевом, кружевными деталями на юбке и глубоким V-образным вырезом на спине. Дополнением стал тонкий прозрачный шарф на шее. Свой look знаменитость завершила золотыми серьгами с бриллиантами и бриллиантовыми кольцами.

Поппи Дельвинь на церемонии открытия 79-го Каннского кинофестиваля / Фото Романа Горбуна

Келли Разерфорд

Звезда "Сплетницы" надела полупрозрачное черное платье Giorgio Armani, расшитое пайетками, поделились InStyle. Под ним просматривалось черное нижнее белье актрисы. К своему образу Разерфорд добавила черные туфли на каблуке с острым носком и украшения от итальянского ювелирного дома Damiani, украшенные светло-голубыми драгоценными камнями.



Келли Резерфорд на церемонии открытия 79-го Каннского кинофестиваля / Фото Романа Горбуна

Деми Мур

Как сообщило издание VOGUE, голливудская актриса вышла на публику в длинном платье Jacquemus без бретелек с силуэтом "русалки", расширяющимся книзу. Наряд имел корсетный верх, который переходил в баску, и небольшой шлейф. Все платье было покрыто мелкими молочными блестками, которые мягко переливались на свету. Образ Деми Мур дополнила бриллиантовыми серьгами в форме цветов, массивным колье Chopard и бриллиантовыми кольцами.

Деми Мур на церемонии открытия 79-го Каннского кинофестиваля / Фото Романа Горбуна

Джейн Фонда

88-летняя двукратная обладательница Оскара выбрала для выхода платье Gucci, полностью покрытое пайетками, ярко сияющими под вспышками камер. Наряд имел высокий воротник, длинные рукава и расклешенную юбку, которая подчеркивала фигуру актрисы. Завершением образа стало серебряное колье с большим голубым камнем в центре. Об этом написало издание HELLO!.



Джейн Фонда на церемонии открытия 79-го Каннского кинофестиваля / Фото Романа Горбуна

Что нужно знать о Каннском фестивале?

Каннский кинофестиваль – один из самых престижных киносмотров в мире, который ежегодно проходит во французском курортном городе Канны на Лазурном побережье. В 2026 году он продлится с 12 по 23 мая и станет уже 79-м по счету.

Открытие фестиваля состоялось показом фильма "Электрическая Венера" Пьера Сальвадори.

Кстати, современное название событие получило только в 2002 году – до этого оно было известно как Международный кинофестиваль.

Победителей традиционно объявляют в конце фестиваля во время церемонии закрытия. Именно в последний день жюри подводит итоги после просмотра всех конкурсных лент и вручает главную награду – "Золотую пальмовую ветвь", а также другие награды.