Для виходу на червону доріжку багато знаменитостей обрали ефектні та витончені образи. Далі розповідаємо про найцікавіші вбрання акторок під час церемонії відкриття фестивалю.

Поппі Делевінь

Британська модель і акторка з'явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю у вінтажній сукні John Galliano. Образ вирізнявся прозорою вставкою в зоні декольте з мереживом, мереживними деталями на спідниці та глибоким V-подібним вирізом на спині. Доповненням став тонкий прозорий шарф на шиї. Свій look знаменитість завершила золотими сережками з діамантами та діамантовими каблучками.

Поппі Дельвінь на церемонії відкриття 79-го Каннського кінофестивалю / Фото Романа Горбуна

Келлі Разерфорд

Зірка "Пліткарки" одягнула напівпрозору чорну сукні Giorgio Armani, розшиту паєтками, поділилися InStyle. Під нею проглядалася чорна спідня білизна акторки. До свого образу Разерфорд додала чорні туфлі на підборах із гострим носком і прикраси від італійського ювелірного дому Damiani, оздоблені світло-блакитними коштовними каменями.



Келлі Резерфорд на церемонії відкриття 79-го Каннського кінофестивалю / Фото Романа Горбуна

Демі Мур

Як повідомило видання VOGUE, голлівудська акторка вийшла на публіку в довгій сукні Jacquemus без бретелей із силуетом "русалки", що розширювався донизу. Вбрання мало корсетний верх, який переходив у баску, та невеликий шлейф. Уся сукня була вкрита дрібними молочними блискітками, які м'яко переливалися на світлі. Образ Демі Мур доповнила діамантовими сережками у формі квітів, масивним кольє Chopard і діамантовими каблучками.

Демі Мур на церемонії відкриття 79-го Каннського кінофестивалю / Фото Романа Горбуна

Джейн Фонда

88-річна дворазова володарка Оскара обрала для виходу сукню Gucci, повністю вкриту лелітками, що яскраво сяяли під спалахами камер. Вбрання мало високий комір, довгі рукави та розкльошену спідницю, яка підкреслювала фігуру акторки. Завершенням образу стало срібне кольє із великим блакитним каменем у центрі. Про це написало видання HELLO!.



Джейн Фонда на церемонії відкриття 79-го Каннського кінофестивалю / Фото Романа Горбуна

Що треба знати про Каннський фестиваль?

Каннський кінофестиваль – один із найпрестижніших кінооглядів у світі, який щороку проходить у французькому курортному місті Канни на Лазуровому узбережжі. У 2026 році він триватиме з 12 до 23 травня і стане вже 79-м за рахунком.

Відкриття фестивалю відбулося показом фільму "Електрична Венера" П'єра Сальвадорі.

До речі, сучасну назву подія отримала лише у 2002 році – до цього вона була відома як Міжнародний кінофестиваль.

Переможців традиційно оголошують наприкінці фестивалю під час церемонії закриття. Саме в останній день журі підбиває підсумки після перегляду всіх конкурсних стрічок і вручає головну нагороду – "Золоту пальмову гілку", а також інші відзнаки.