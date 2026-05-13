Серед членів журі – відома акторка Демі Мур. Для фотосесії вона обрала яскравий образ, який одразу привернув увагу публіки: її вбрання нагадувало ніби розсипані конфеті, тож look швидко став одним із найбільш обговорюваних на фестивалі. Про нього, зокрема, написало модне видання VOGUE.

Для фотосесії Демі Мур обрала білу сукню без бретелей із колекції показу Le Palmier французького бренду Jacquemus. Сукня The Confetti Dress мала приталений верх і пишну спідницю-балон, підкреслену поясом із пряжкою на талії та рюшами по подолу. Це створювало легкий, але цікавий силует.

Водночас найбільше уваги привертав принт – яскравий різнокольоровий горошок, який ніби "намагався вистрибнути" з тканини. Образ акторка доповнила невеликою сумкою в тон із таким самим принтом, білими сонцезахисними окулярами в ретро-стилі, лаконічними сережками, каблучкою та туфлями-човниками з бантиками.

Макіяж Демі Мур був максимально природним, а довге темне волосся акторка вклала у легкі локони й залишила розпущеним, перекинувши його на одне плече.

До речі, фото вбрання знаменитості вже опублікували на інстаграм-сторінці бренду Jacquemus.

Що відомо про Каннський кінофестиваль?

Сьогодні він вважається одним із найпрестижніших кінофестивалів у світі. У 2026 році The Cannes Film Festival пройде з 12 до 23 травня.

До речі, історія фестивалю почалася ще у 1938 році – тоді з'явилася ідея його створення. Однак через Другу світову війну запуск довелося відкласти. Перший фестиваль відбувся вже після війни – у вересні 1946 року.

Найвищу нагороду фестивалю "Золоту пальмову гілку" (Palme d'Or) запровадили у 1955 році. У 1997 році її оновив ювелірний дім Chopard: сьогодні трофей виготовляють вручну з 24-каратного золота та кришталю, і кожна нагорода є унікальною.

Цікаво, що свою сучасну назву Каннський кінофестиваль подія отримала лише у 2002 році. До цього він називався Міжнародним кінофестивалем. Про це йдеться на Cannes France.