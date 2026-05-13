Среди членов жюри – известная актриса Деми Мур. Для фотосессии она выбрала яркий образ, который сразу привлек внимание публики: ее наряд напоминал будто рассыпанные конфетти, поэтому look быстро стал одним из самых обсуждаемых на фестивале. О нем, в частности, написало модное издание VOGUE.

Интересно Специальные гости и выступления фаворитов букмекеров: как прошел первый полуфинал Евровидения-2026

Для фотосессии Деми Мур выбрала белое платье без бретелек из коллекции показа Le Palmier французского бренда Jacquemus. Платье The Confetti Dress имело приталенный верх и пышную юбку-баллон, подчеркнутую поясом с пряжкой на талии и рюшами по подолу. Это создавало легкий, но интересный силуэт.

В то же время больше всего внимания привлекал принт – яркий разноцветный горошек, который будто "пытался выпрыгнуть" из ткани. Образ актриса дополнила небольшой сумкой в тон с таким же принтом, белыми солнцезащитными очками в ретро-стиле, лаконичными серьгами, кольцом и туфлями-лодочками с бантиками.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Макияж Деми Мур был максимально естественным, а длинные темные волосы актриса уложила в легкие локоны и оставила распущенными, перекинув их на одно плечо.

Кстати, фото наряда знаменитости уже опубликовали на инстаграм-странице бренда Jacquemus.

Что известно о Каннском кинофестивале?

Сегодня он считается одним из самых престижных кинофестивалей в мире. В 2026 году The Cannes Film Festival пройдет с 12 по 23 мая.

Кстати, история фестиваля началась еще в 1938 году – тогда появилась идея его создания. Однако из-за Второй мировой войны запуск пришлось отложить. Первый фестиваль состоялся уже после войны – в сентябре 1946 года.

Высшую награду фестиваля "Золотую пальмовую ветвь" (Palme d'Or) ввели в 1955 году. В 1997 году ее обновил ювелирный дом Chopard: сегодня трофей изготавливают вручную из 24-каратного золота и хрусталя, и каждая награда является уникальной.

Интересно, что свое современное название Каннский кинофестиваль событие получило только в 2002 году. До этого он назывался Международным кинофестивалем. Об этом говорится на Cannes France.