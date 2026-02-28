На днях Наталья Егорова отпраздновала 52 день рождения. Ее публично поздравили не только близкие друзья, но и семья. Дочь Елизавета-Виктория поделилась редким фото, которое Наталья опубликовала на своей странице.

23-летняя Елизавета поздравила маму с днем рождения и показала их совместное фото. На этом снимке Наталья вместе с дочкой обнимались и улыбались.

С днем рождения, мама. Очень сильно люблю тебя,

– написала Елизавета.



Наталья Егорова с дочерью / Фото из инстаграм-сториз

Наталья Егорова отреагировала на поздравления дочери. Она поделилась, что девушка показала довольно забавную фотографию.

Виталий Кличко и Наталья редко показывают детей в социальных сетях. Поэтому это фото – возможность увидеть, как сейчас выглядит их дочь. Невозможно не заметить, что девочка очень похожа на обоих родителей.

Напомним, ранее Наталья Егорова показала, что отпраздновала 52-летие среди заснеженных горных вершин.

Что известно о дочери Виталия Кличко и Натальи Егоровой?

Елизавета-Виктория Кличко родилась 24 ноября 2002 года в США. Девушка получила высшее образование за рубежом – в Амстердаме. Там она изучала психологию, а также занималась спортом.

Сейчас Елизавета ведет непубличный образ жизни, а ее страница в инстаграме закрыта.