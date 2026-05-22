Катя Осадчая рассказала, что сейчас Илья завершает обучение. Она поделилась планами сына на будущее в интервью OBOZ.UA.

Он заканчивает магистратуру и планирует возвращаться в Украину. Его направление – информационные технологии, анализ больших данных и искусственный интеллект. Думал ли оставаться за границей? Он говорит о возвращении, и я уверена, что профессионалы с такими знаниями нужны Украине,

Катя Осадчая с сыном / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Катя Осадчая также отреагировала на заявление Юрия Горбунова о том, что он хочет дочь. Она рассказала, что пока не думает о пополнении в семье. Ведущая убеждена, что важно быть сознательными и не только родить детей, но и поставить их на ноги.

Что известно о детях Кати Осадчей?

23-летний Илья родился в браке Осадчей с депутатом Олегом Полищуком. Он учился в международной школе Kyiv International School. Впоследствии парень он поступил в университет за рубежом и сейчас изучает искусственный интеллект в University of Maryland. Илья сейчас проживает в США.

В 2004 году Катя Осадчая развелась, а в 2017 призналась о браке с Юрием Горбуновым. У супругов родилось двое детей: Иван и Даниил. Старшему сыну сейчас 9 лет, а младшему – 5. Интересно, что у Даниила есть второе имя – Николай.

Как рассказывала ведущая, у ребят разный характер. Иван очень энергичный, а Даниил более усидчивый.