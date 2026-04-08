24 Канал расскажет несколько звездных историй, когда даже рождение детей в раннем возрасте не стало помехой на пути к славе и популярности.

Также читайте У них не было счастливого детства: 6 украинских звезд, которые росли в бедности

Тоня Матвиенко

По словам Тони, она познакомилась с первым мужем через своего одноклассника. Встреча с будущим избранником состоялась в 1997 году. Певица начала встречаться с ним в 16 лет, когда ему было 23. К тому же артистка была уверена, что останется в этом браке до конца своей жизни.

Однако, когда Матвиенко забеременела в 17 лет и родила дочь, в отношениях пары начался кризис. Через 10 лет супруги развелись.

Тоня Матвиенко со старшей дочерью / Фото пресс-службы певицы

Сегодня артистка находится в отношениях с Арсеном Мирзояном. Они воспитывают общую дочь Нину. Старшая девушка – Ульяна, живет отдельно от звездной мамы.

Виктор Павлик

Не секрет, что певец – многодетный отец, который четыре раза шел под венец. Первая жена Лидия родила Павлику сына, когда ему было всего 18 лет. Саша пошел по стопам отца и также стал артистом. Известно, что мужчина вместе с семьей проживает в США.

Виктор Павлик со старшим сыном Александром / Фото из инстаграма артиста

Вторая жена родила дочь Кристину, а третья – сына Павла. К сожалению, в 2018 году парню диагностировали саркому позвонков – редкую и агрессивную форму рака. Два года юноша боролся с тяжелым недугом, прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. К сожалению, в 2020 году состояние его здоровья начало ухудшаться. 7 августа сердце Павла перестало биться.

Екатерина Репяхова – четвертая жена, которая также выполняет роль концертного директора, родила певцу сына Михаила. У ребенка диагностировали неврологическое расстройство, что влияет на координацию движений.

Екатерина Осадчая

Первым мужем женщины был депутат Олег Полищук. От этого брака родился самый старший сын Осадчей – Илья. На тот момент ведущей было 19 лет. Через три года пара развелась.

Екатерина Осадчая с тремя сыновьями / Фото из соцсетей

Сегодня Осадчая замужем за Юрием Горбуновым. Супруги воспитывают двух общих сыновей – Иван и Даниил.

Роман Сасанчин

Победитель "Голоса страны" впервые стал отцом в 19 лет. Дочь появилась на свет 30 декабря 2021 года.

И начале сентября 2025 года пара сообщила о разводе. Инициатором стала Иванна, однако что стало причиной развода до сих пор остается загадкой. Известно, что ребенок сейчас живет с мамой в безопасности, однако Роман в будущем хочет забрать ее к себе.

Ирина Горовая

Соучредитель продюсерского центра Mozgi Entertainment имеет двоих детей. Впервые она стала мамой в 18 лет. Тогда родилась дочь Наталья от музыканта Юрия Горового.

Ирина Горовая с дочерью / Фото из соцсетей

Известно, что девушка вышла замуж за иностранца и проживает в Варшаве. Время от времени приезжает в Украину, чтобы провести время с мамой и другими близкими людьми.

Также у Ирины есть сын Андрей от рэпера Потапа, с которым продюсер развелась в 2014 году.