Юрий Горбунов и Катя Осадчая долгое время скрывали свои отношения. Об их романе пошли слухи в 2015 году, однако пара подтвердила сплетни только через два года. В 2017 году Юрий и Екатерина поженились, а впоследствии стали родителями. 24 Канал расскажет, что известно о детях звездных супругов.

Как выглядит первый сын супругов?

Первенец Юрия Горбунова и Кати Осадчей родился 19 февраля 2017 года, его назвали Иваном. Сейчас мальчику 8 лет. Интересно, что звездный отец присутствовал на родах.

Когда мужчина ждет в приемной, а потом ему выносят ребенка: "Вот, это ваше", и он не видел всего процесса, не видел, что происходит, и что проживает женщина, – это одно, а когда он все видел – это совсем другая история. Потом ты женщине многое прощаешь, ведь помнишь, через что она прошла,

Иван – сын Осадчей и Горбунова / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Долгое время супруги скрывали лицо Ивана. На фото он позировал спиной к камере или сбоку. Юрий Горбунов объяснял, что они сознательно пошли на такое решение: пока Иван сам не скажет, показывать ли его лицо, эта часть их жизни будет оставаться интимной.

Но в 2021 звездные родители все-таки показали, как выглядит их сын. К слову, крестным отцом Ивана стал рэпер Потап.

Я смотрю на свои фото 5 – 6-летнего возраста, то он очень похож на меня лицом. Но я смотрю на его длинные ноги и понимаю, что он будет высоким, как мама, и по каким-то вещам он похож на маму,

Снимки старшего сына Горбунова и Осадчей / Фото из инстаграма супругов

Младший сын Горбунова и Осадчей – Даниил

Юрий Горбунов рассказывал, что они мечтали о втором ребенке, однако беременность Кати произошла в период, когда пара этого совсем не ожидала.

Четыре года назад ты так неожиданно появился на свет, что три дня родители не могли определиться с именем, и друзья с родственниками просто поздравляли нас с рождением "Юрьевича". Ты решил родиться именно тогда, когда весь город стоял в пробках из-за парада к 30-летию независимости, а мама в легком тумане села за руль и повезла себя в роддом,

– вспоминала Осадчая.

19 августа 2021 года Катя Осадчая и Юрий Горбунов во второй раз стали родителями. У них родился сын, которого назвали Даниилом. Второе имя мальчика – Николай (ведь малыша окрестили в День святого Николая).



Даниил – сын Осадчей и Горбунова / Фото из инстаграма супругов

Катя Осадчая делилась, что каждый из ее сыновей имеет разный характер. Например, Иван – взрывной, он постоянно в движении и должен "быть везде и одновременно".

Зато младшего Даниила Екатерина называла "нежным солнышком", который слышит маму с первого раза.

Снимки младшего сына Горбунова и Осадчей / Фото из инстаграма супругов

Добавим, что у Кати Осадчей также есть сын от первого брака. 22-летний Илья сейчас учится за границей на программиста.



Катя Осадчая с сыновьями / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Также супруги задумывались о том, чтобы усыновить ребенка. Однако пока они не готовы к такому решению из-за большой ответственности.