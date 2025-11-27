Гарик впервые показал фото с дочерью в форме и рассекретил, где она служит. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Корогодского.
Не пропустите Лайма Вайкуле спела "Щедрик" в рекламе АТБ: украинцы возмущены выбором бренда
Три месяца назад Лиза сказала, что хочет в ТРО, на службу. Думала, что мы с ее мамой будем отговаривать. Короче, прошла нелегкую подготовку и дежурит по графику в составе огневой группы, которая сбивает шахеды. Контракт подписала,
– поделился шоумен.
Он добавил, что гордится Елизаветой, которая уже и сама имеет троих детей.
Накануне также стало известно, что 18-летний сын телеведущей Марички Падалко и журналиста Егора Соболева, Михаил, служит в одном из полков Сил беспилотных систем. Об этом звездный отец написал на своей странице в фейсбуке.
Кто еще из детей украинских звезд присоединился к армии?
- Сын фронтмена группы "Друга Ріка" Валерия Харчишина, Дмитрий, после начала полномасштабного вторжения России мобилизовался. Сначала парень служил сапером на северном направлении, а потом поступил на офицерские курсы и теперь учит других.
- Иван Пелих, сын телеведущего Игоря Пелиха, также стал на защиту Украины после начала полномасштабного вторжения. За свою военную службу он получил награду от министра обороны.
- В июне этого года стало известно, что сын телеведущего Константина Грубича, Ярослав, присоединился к ВСУ. В результате вражеского обстрела он потерял правую руку. Сейчас военный проходит реабилитацию, но планирует вернуться на фронт.