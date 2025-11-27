Гарик впервые показал фото с дочерью в форме и рассекретил, где она служит. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Корогодского.

Три месяца назад Лиза сказала, что хочет в ТРО, на службу. Думала, что мы с ее мамой будем отговаривать. Короче, прошла нелегкую подготовку и дежурит по графику в составе огневой группы, которая сбивает шахеды. Контракт подписала,

– поделился шоумен.

Он добавил, что гордится Елизаветой, которая уже и сама имеет троих детей.

Накануне также стало известно, что 18-летний сын телеведущей Марички Падалко и журналиста Егора Соболева, Михаил, служит в одном из полков Сил беспилотных систем. Об этом звездный отец написал на своей странице в фейсбуке.

