Гарік вперше показав фото з донькою у формі та розсекретив, де вона служить. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Корогодського.

Три місяці тому Ліза сказала, що хоче в ТРО, на службу. Думала, що ми з її мамою будемо відмовляти. Коротше, пройшла нелегкий вишкіл і чергує за графіком у складі вогневої групи, яка збиває шахеди. Контракт підписала,

– поділився шоумен.

І додав, що пишається Єлизаветою, яка вже й сама має трьох дітей.

Напередодні також стало відомо, що 18-річний син телеведучої Марічки Падалко та журналіста Єгора Соболєва, Михайло, служить в одному з полків Сил безпілотних систем. Про це зірковий батько написав на своїй сторінці в фейсбуці.

Хто ще з дітей українських зірок долучився до війська?