Думки українців щодо такої рекламної кампанії напередодні Різдва розділилися. Одні розкритикували рішення компанії запросити Лайму Вайкуле до відео, а інші – навпаки, підтримали. Чому саме люди розкритикували АТБ, що відомо про позицію Лайми Вайкуле щодо війни в Україні та як АТБ відреагували на хейт – дивіться в матеріалі 24 Каналу.

Про яке рекламне відео йдеться?

Рекламне відео зняли на морському узбережжі. Лайма Вайкуле у ролику з'явилася в об'ємній шубі світлого кольору, білій хутряній шапці з аксесуарами. Разом з латвійським хором вона виконала українську народну пісню "Щедрик", слова до якої написав Микола Леонтович. У кадрі також можна було побачити танцювальний ансамбль. Наприкінці відео всі вони зійшлися в коло, обійнявшись.

В найтемніші часи шукаємо світло у простих речах. Іноді здається, що це не під силу. Але в моменти, коли дні випробовують на міцність, звичні речі набувають іншого значення, це світло особливо цінне. Зовсім скоро промені Різдва об'єднають нас у тихій радості в колі близьких людей, теплих словах та добрих справах, які зігрівають тоді, коли навколо неспокійно. Нехай серця наповнюються любов'ю, вдячністю і вірою в те, що світло завжди знаходить шлях,

– зазначили під відео.

Як на передріздвяну рекламу АТБ відреагували в Україні?

Люди висловили свої думки в коментарях під публікаціями АТБ в інстаграмі та під дописом радіоведучого Артура Адамова в соцмережі Threads. Чимало користувачів розкритикували вибір артистки через її радянське минуле, російськомовний репертуар та зв'язки з росіянами, вважаючи це недоречним під час російсько-української війни. Також люди вважають, що краще у рекламу б запросили когось з українських артистів, чи виконавців з інших країн, які мають чітку проукраїнську позицію.

"Неможливо знайти логіку і пояснити для чого ви це зробили і як це корелює із сучасними реаліями України й українців. Це просто дуже погано";

"Ви цією ідеєю про "дружбу народів" лише знецінили нашу країну, наших виконавців і нашу культуру. В інших країнах же дуже багато дійсно проукраїнських виконавців, але вам імпонує совкова пані Вайкуле, яку ви притягнули у свій ролик і наш медіапростір. Шкода вас, шкода нашу країну, бо Росія з неї ніяк не може вилізти";

"У Латвії є чимало співаків без російського бекграунду і дружби з росіянами, чому б було не запросити когось, з ким все однозначно? Нащо ці зайві тригери? Суто для хайпу".



АТБ розкритикували в мережі через рекламне відео, де знялася Лайма Вайкуле / Скриншоти з мережі

Водночас є й ті користувачі, які захищають Лайму Вайкуле, наголошуючи, що вона латвійка, яка чітко висловила позицію проти війни, підтримує Україну і співає українською.

"Лайма, розмовляючи все життя російською, співає нашою мовою, підтримує наших людей і постійно говорить про нашу країну. Не буду навіть порівнювати людей наших, які досі не вивчили й декілька фраз українською. Часи змінились, і люди показали, ким є насправді"

"Слухайте, я розумію, чому у вас така реакція. Бо Лайма стійко асоціюється з російською естрадою та когортою старих російських зірок – як і багато наших зірок в минулому. Але ми вже не в стадії розмиття кордонів "русского мира", а в процесі вибудовування нового інфопростору і нових зв'язків з дружніми країнами. Нам важливо мати союзників в обличчі Естонії, Латвії, Литви, Сакартвело, Казахстану, Вірменії, вільної Білорусі, а не зачинятися в бульбашці: "Нас ніхто не розуміє, пака, дурачки!"".

Користувачі підтримали Лайму Вайкуле та рекламне відео АТБ / Скриншоти з мережі

Як на критику відреагувала команда АТБ?

Коментарі під рекламний відео в інстаграмі команда закрила. Водночас після хвилі хейту компанія опублікувала офіційну заяву, де зазначила, що їхній ролик мав передати атмосферу дружби й різдвяного тепла між народами, а не нести будь-які політичні чи ідеологічні меседжі. За їхніми словами, участь латвійської виконавиці Лайми Вайкуле пов'язана виключно з тематикою міжнародного привітання.

Ми визнаємо, що у контексті сьогоднішньої реальності будь-які публічні постаті можуть сприйматися неоднозначно, і шкодуємо, якщо це викликало негативні емоції. З іншого боку, ми ще раз наголошуємо та підкреслюємо. АТБ-маркет не підтримує та не співпрацює з особами, які мають проросійські чи антиукраїнські позиції. Ми завжди були й залишаємося українським бізнесом, що працює для українців і разом з українцями, а українська ідентичність та культура – основа всіх наших комунікацій,

– написали на сторінці АТБ в інстаграмі.

Що Лайма Вайкуле казала про війну в Україні?