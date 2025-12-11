У 2020 році Оззі повідомив про свою хворобу. Йому діагностували Паркінсона. Сьогодні ж дружина виконавця, Шерон Осборн, поділилась якими були останні слова чоловіка, пише 24 Канал з посиланням на видання Daily Mail.
Виявилось, що перед смертю музикант знепритомнів. Та перед цим він звернувся до коханої.
Поцілуй мене. Обійми мене,
– такими були останні слова Оззі.
Крім того, Шерон поділилась, якими були останні години життя рок-зірки. Чоловік прокинувся близько четвертої ранку й вирішив потренуватись у домашньому спортзалі. Артист продовжував виконувати легкі навантаження, хоч його організм був дуже ослабленим через пневмонію та сепсис.
Через 20 хвилин жінка знайшла Осборна на підлозі. Коли приїхали медики, то вже констатували смерть чоловіка.
Незадовго до смерті Оззі Осборн та інші учасники гурту Black Sabbath відіграли останній концерт. Через хворобу Паркінсона Оззі виконував треки, сидячи на чорному крилатому троні, писало видання Independent.
Що відомо про Оззі Осборна?
- Оззі вважається одним із творців хеві-металу. Гурти Metallica, Slayer та Anthrax називали музиканта одним із тих, хто вплинув на них.
- Кар'єру Осборн розпочинав як вокаліст. У 1968 році об'єднався з басистом Гізером Батлером, гітаристом Тоні Айоммі й барабанником Біллом Вордом, щоб створити рок-гурт Polka Tulk Blues, який пізніше отримав назву Earth. Згодом її знову змінили – на Black Sabbath.
- У 2017 році відбувся останній тур гурту.
- У 1982 році Оззі Осборн одружився зі своєю менеджеркою Шерон. Вони виховували трьох дітей: Джек, Келлі та Еймі. Музикант також мав трьох дітей від шлюбу з Тельмою Райлі.
- 22 липня артист помер. Його поховали біля озера на території його будинку в Бакінгемширі.