В 2020 году Оззи сообщил о своей болезни. Ему диагностировали Паркинсона. Сегодня же жена исполнителя, Шэрон Осборн, поделилась какими были последние слова мужа, пишет 24 Канал со ссылкой на издание Daily Mail.

Оказалось, что перед смертью музыкант потерял сознание. Но перед этим он обратился к любимой.

Поцелуй меня. Обними меня,

– такими были последние слова Оззи.

Кроме того, Шэрон поделилась, какими были последние часы жизни рок-звезды. Мужчина проснулся около четырех утра и решил потренироваться в домашнем спортзале. Артист продолжал выполнять легкие нагрузки, хотя его организм был очень ослабленным из-за пневмонии и сепсиса.

Через 20 минут женщина нашла Осборна на полу. Когда приехали медики, то уже констатировали смерть мужчины.

Незадолго до смерти Оззи Осборн и другие участники группы Black Sabbath отыграли последний концерт. Из-за болезни Паркинсона Оззи выполнял треки, сидя на черном крылатом троне, писало издание Independent.

Что известно об Оззи Осборне?