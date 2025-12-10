У понеділок, 8 грудня, у соцмережах завірусилося відео за участю Бріжит Макрон. Вона грубо висловилась у бік активісток, які зірвали виступ Арі Абіттана. Про це пише 24 Канал з посиланням на France 24.

До слова Назвала першу леді Франції "чоловіком": Макрон і його дружина подали до суду на блогерку

Напередодні, 6 грудня (субота), феміністки перервали стендап-концерт 51-річного Арі Абіттана. Вони одягнули маски актора з підписом "ґвалтівник" та вигукували: "Абіттан – насильник".

Зверніть увагу! Арі Абіттан – французький актор та гуморист. У 2021 році його звинуватили у зґвалтуванні, але справу закрили у 2023 році через брак доказів.

У відео, яке опублікували у місцевих ЗМІ, видно, що Бріжит Макрон відвідала шоу зі своєю донькою наступного дня, у неділю, та поспілкувалась з Арі Абіттаном перед виходом на сцену. Чоловік сказав, що йому страшно, а перша леді жартівливо відповіла.

Якщо будуть якісь дурні с*чки, ми їх виженемо,

– сказала Бріжит Макрон.

Бріжит Макрон потрапила у скандал: відео

Якою була реакція офісу першої леді та активісток?

У заяві офісу Бріджит Макрон йдеться про те, що вона намагалась заспокоїти артиста. Адже попереднього вечора його шоу було зірвано.

Вона жодним чином не нападає на справу. Однак вона не схвалює радикальні методи, які використовуються для того, щоб завадити артисту виступити на сцені, як це сталося в суботу ввечері,

– йшлося у відповіді.

Група активісток та феміністок, що організувала суботній протест, перетворила фразу Бріжит Макрон на хештег. Чимало людей почали поширювати дописи з ним на знак підтримки.

Серед них – Жюдит Годреш. Це не лише відома акторка, але й ікона фемінізму у Франції. Свого часу вона звинуватила двох режисерів у сексуальному насильстві.

Ми теж дурні с*ки,

– написала акторка у своєму інстаграмі.

Учасниця акції заявила, що вся їхня група шокована висловлюваннями Бріжит Макрон. Вона назвала це образою феміністичних груп.