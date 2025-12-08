8 грудня у Лондоні відбулася зустріч лідерів Британії, Франції, Німеччини та України. На початку переговорів кожен із політиків зробив невеликі заяви. Виступ Еммануеля Макрон містив відсилання до трампового улюбленого виразу про "відсутність козирів", передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Як Макрон відреагував на критику Трампа на адресу Зеленського?

Еммануель Макрон заявив, що Україна та Європа мають достатньо важелів і аргументів для тиску на Росію у переговорах щодо миру.

Ми всі підтримуємо Україну, мир та мирні переговори… І я думаю, що у нас в руках є багато карт,

– наголосив президент Франції.

Він нагадав, що Євросоюз фінансує Україну, постачає обладнання та організовує навчальні програми. Політик вказав на те, що український опір російській агресії досі триває, а російська економіка починає страждати, особливо після останніх санкцій ЄС та США.

За словами Макрона, зараз головне – узгодити позиції Європи, України та США, щоб завершити мирні перемовини і почати новий етап на найвигідніших умовах для України, Європи та колективної безпеки.