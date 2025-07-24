Син ведучого Костянтина Грубича також втратив слух на певний час, ймовірно, через контузію. Про це пише Show 24 з посиланням на сторінку Ярослава Грубича.

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Ярослав Грубич повідомив, що зазнав серйозного поранення й втратив руку цього тижня. Він не став повідомляти про деталі, але подякував близьким за слова підтримки.

Недавно вписав другий день народження/вижив. Лівою рукою навчаєшся швидко, якщо мати бажання. Але вже обіцяють, як сказали "нову сексуальну ручку". А може я погано почув, бо слух втратив на деякий час, самі розумієте… Додатково реанімації, уколи, наркози. Тримайтесь… і нас не здолати,

– написав боєць.



Ярослав Грубич / Фото з фейсбуку Ярослава Грубича

Костянтин Грубич відреагував на звістку

Ведучий розповів, що з часом люди дізнаються про історію його сина. Та зараз у пріоритеті – лікування та реабілітація.

Наш син Ярослав живий, хоча звикати до нового стану ще довго. Якщо можливо. Він надзвичайно мужній і цілісний. Я здивований і надзвичайно пишаюся. Тяжко усім… але з такими людьми ми нездоланні. Ви знаєте, хто винен,

– підсумував Костянтин Грубич.

Нагадаємо, у червні Костянтин Грубич повідомив, що його син мобілізувався до Сил оборони. Його рішення було виваженим та обдуманим. Шоумен зізнавався, що він складно переживає цей час, як і його дружина.

На той час Ярослав вже служив у війську певний час. До мобілізації він працював оператором і режисером, документував війну.