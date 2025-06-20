Шоумен вперше розповів, що про це думає. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

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Костянтин зазначив, що рішення сина долучитися до ЗСУ було виваженим і давно обдуманим.

Це визрівало кілька років. Просто від цього нікуди не дітися, поки Росія залишається у своєму нинішньому агресивному стані. Воювати будуть усі,

– заявив Грубич.

Розповідаючи про свої емоції, шоумен зізнався, що, як і кожен батько, найбільше хоче одного – щоб син залишився живим.

У такий складний час ніхто з нас ні від чого не застрахований. Нам із дружиною дуже важко – переживаємо так само як десятки тисяч інших українських батьків,

– пояснив Костянтин.

Для довідки! У Костянтина Грубича троє дітей – дві доньки, Владислава й Ольга, та син Ярослав. На жаль, у 2014 році родина пережила трагедію: Ольга загинула внаслідок ДТП, коли поверталася додому. Водій з місця аварії втік, і винуватця досі не знайшли.

Зауважимо, нещодавно про мобілізацію повідомив і співак Микита Ломакін – учасник шоу "Х-Фактор". Він опублікував фото у військовій формі й підтвердив, що також долучився до ЗСУ.