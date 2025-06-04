Микита Ломакін став ще одним артистом, що поповнив лави Сил оборони. Про це пише Show 24 з посиланням на його інстаграм-сторінку.

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Співак пояснив, чому перестав виступати, співати й зник так надовго. За словами артиста, його мобілізували.

Мене мобілізували достатньо жорстко як і багатьох чоловіків нашої країни. З першого дня своєї мобілізації я не мав ні сил, ні можливості все розповісти, був розчарований у людяності й світі після почутого і побаченого. Тепер я спостерігаю з середини, що війна накоїла в душах та думках людей,

– написав Микита Ломакін.

Ломакін зізнався, що ситуація, яка з ним трапилась, ледь його не зламала. Однак він додав, що тримається і "не втрачає повагу до людської душі. Співак також зазначив, що продовжуватиме писати пісні.

"Я знаю, що мою любов до світу почують тільки тоді, коли дізнаються що я витримав, і при цьому залишив свої чисті наміри до кожного ближнього. То ж, я живий, буду намагатися іноді писати свої трансформаційні думки. І писати в блокноті пісні", – додав виконавець.



Микита Ломакін / Фото з інстаграму Микити Ломакіна

У коментарях Микиту Ломакіна підтримали зіркові колеги та друзі: Анна Трінчер, Леся Нікітюк, Влад Дарвін, Марія Бурмака та багато інших.

Додамо, раніше про свою службу детальніше розповів Віталій Козловський. Співак служив у бригаді Національної гвардії "Рубіж", потім у Національному президентському оркестрі. Зараз він займається патронатною діяльністю у складі 22-ї механізованої бригади.

Хто такий Микита Ломакін

Микита Ломакін народився у Сімферополі. У 2013 році він став учасником шоу "Х-Фактор", що принесло йому першу популярність. У 2017 році виступив у дуеті з Тіною Кароль на українській музичній премії M1 Music Awards.

У 2019 році Ломакін презентував дебютний альбом, а згодом виступив з першим сольним концертом.

Наступного року співак взяв участь у "Голосі країни" та був у команді Тіни Кароль. Згодом випустив другий альбом.

