Родом Положинський із Луцька. Ще з дитинства у нього проявилась любов до творчості, але після 8 класу він вступив до школи-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою, а от вищу освіту здобув на економічному факультеті. Як розвивалась кар'єра артиста, ким служить у ЗСУ і де Сашко зараз, читайте в матеріалі Show24.

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Кар'єра ведучого та лідера гурту "Тартак"

Перші музичні кроки Положинський робив у луцькому гурті "Мухи в чаї". Пізніше у ролі шоумена доєднався до панк-проєкту "Макаров & Петерсон". У 1996 році Положинський загорівся бажанням взяти участь у фестивалі "Червона рута". Тоді артист-початківець мав жагу, 4 пісні, але не мав гурту. Він наважився подати дві заявки у різні категорії: рок-музика та сучасна танцювальна музика. Доля посприяла молодому таланту, тому знайшлись учасники для гурту "Тартак", які брали участь у фестивалі у другій категорії. Від так, хлопці здобули перемогу.

Гурт "Тартак" у 2019 році / Фото з інстаграму гурту

Через два роки "Тартак" вирушив у перший гастрольний тур, але з певних причин команді заборонили виступати на відкритих майданчиках Києва. Згодом гурт почав випускати альбоми з яскравими та оригінальними обкладинками. Деякі з пісень стали справжніми хітами.

"Тартак" feat. Катя Chilly – "Понад Хмарами": дивіться відео онлайн

Загалом за час існування гурту було випущено 10 альбомів і відіграно сотні концертів.

"Тартак" – "Нашеліто": дивіться відео онлайн

Окрім співочої кар'єри, Сашко й не полишив роботи ведучого на телебаченні та радіо. Зокрема, він вів програми "Русские горки", "Свіжа кров", а також співпрацював із Кузьменком, Пелихом і Давидовим у проєкті "ДСП-шоу".

Вбивство журналіста Павла Шеремета

У 2016 році Павло Шеремет їхав на роботу. Під його машиною здетонував вибуховий пристрій. Через три роки поліція затримала трьох підозрюваних – військову медсестру Яну Дугар, волонтерку Юлію Кузьменко та музиканта Андрія Антоненка.

У 2020 році проводилось одне із судових засідань, де Сашко Положинський виступав у ролі свідка. У той же день музикант повідомив, що покидає гурт "Тартак".

Ба більше, артиста мали нагородити орденом "За заслуги" III ступеня, однак співак відмовився і запропонував вручити його трьом фігурантам у справі Шеремета.

Інші проєкти та служба в ЗСУ

У 2014 році Сашко презентував публіці проєкт "Був'є" та згодом видав два альбоми, але у 2020 році артист також покинув команду. Однак за два роки повернувся до цієї роботи. А у 2019 – разом із фронтменом гурту Karta Svitu Іваном Маруничем створив дует "Ол. Ів.'Є".

Олександр Положинський та "Був'є" – "Клаптики холодного повітря": дивіться відео онлайн

Пізніше артист презентував новий проєкт з назвою "Олександр Положинський та "Три Троянди". До однієї з програм увійшли ліричні пісні з попередніх проєктів Сашка.

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, співак не вагався й вирішив підписати контракт на проходження служби в резерві ЗСУ. З травня 2022 року Положинський перебував на службі в 47 батальйоні (тепер це вже бригада), а за певний час навіть став командиром відділення.

Два роки тому він попрощався з 47 ОМБр "Маґура" та почав службу в іншому підрозділі ЗСУ. Але згодом у співака почались проблеми зі здоров'ям.

Олександр Положинський / Фото з інстаграму військового

Сьогодні Положинський служить у військовій радіостанції "Армія FM". Співак не хотів служити на радіо, але виконав наказ від керівництва.

І якби мені у травні 2022 року сказали, що ти йдеш до лав ЗСУ, щоб у результаті бути ведучим на військовому радіо, то я не впевнений, чи захотів би іти до лав ЗСУ лише заради цього,

– поділився військовослужбовець.

Він зізнався, що зарплати військового йому не вистачає. Проте Олександр отримує роялті за свою творчість. Так він закриває власні потреби та фінансово допомагає українській армії.

Нещодавно Віталій Козловський розповів, що більше не служить у президентському оркестрі.

Де зараз Олександр Положинський

Цікаво, що виконавець майже ніколи не розповідає про особисте життя та досі залишається холостяком. Він вважає, що шлюб – це дуже відповідально, і це має бути один раз і назавжди.

Тому, Сашко продовжує займатись тим, що йому вдається найкраще – виступає та проводить радіоефіри.

До прикладу, сьогодні, 28 травня, відбудеться невеликий концерт Положинського.

Не обіцяю, що будуть якісь пісні з нового альбому, чи з першого сольного, але буде пару пісень "Був'є", "Ол.Ів.'Є" і трохи більше "Тартака",

– писав артист.

Концерт Сашка Положинського / Фото з інстаграму музиканта