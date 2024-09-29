Положинський розповів, що служить у військовій радіостанції "Армія FM". Чоловік дає концерти та проводить радіоефіри. Про це він розповів в інтерв'ю для видання "Апостроф".

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Олександр Положинський зізнався, що не він приймав рішення долучитися до "Армії FM". Співак не хотів служити на радіо, але виконав наказ від керівництва.

І якби мені у травні 2022 року сказали, що ти йдеш до лав ЗСУ, щоб у результаті бути ведучим на військовому радіо, то я не впевнений, чи захотів би іти до лав ЗСУ лише заради цього,

– поділився військовослужбовець.

Олександр вважає, що публічних людей часто звинувачують у хитрощах та "договорняках", однак він зауважив, що це не так. Навпаки чоловік поділився, що їм дістається більше.

Ще не варто списувати з рахунку, що ворожі сили потужно сприяють суперечкам всередині нашого суспільства. Тому замість того, щоб їх підігрівати, ми маємо стримувати емоції. І якщо вести дискусії, то зважені, без ненависті один до одного, без зневаги та знецінення один одного. Це важливо навчитися робити,

– заявив Положинський.

Положинський також розповів про свою зарплату як військовослужбовця. Чоловік зізнався, що цих грошей йому не вистачає. Проте Олександр отримує роялті за свою творчість. Так він закриває власні потреби та фінансово допомагає українській армії.

Що відомо про службу Олександра Положинського