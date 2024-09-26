Ахтем Сеітаблаєв – художній керівник підрозділу "ТРО Медіа". Режисер каже, що у них багато поїздок, зокрема лінією зіткнення. Підрозділ створює документалістику, освітні програми, художні фільми та аналітику, що потім показує за кордоном та в Україні. Про це стало відомо з його розмови зі Славою Дьоміним.
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Ахтем Сеітаблаєв також розповів про свою зарплатню як військовослужбовця. Він зізнався, що зараз отримує 21 тисячу гривень. Режисер, крім того, поділився, з чого ще заробляє.
З того, що знімаю, викладаю і консультую,
– розповів Сеітаблаєв.
Ахтем Сеітаблаєв про свою службу та заробітки: дивіться інтерв'ю онлайн
Зарплата викладача – близько 12-15 тисячі гривень. За зйомки Ахтем отримує більший гонорар. Раніше чоловік розповів, що воліє розподіляти його по місяцях, а не брати весь.
Мені так простіше просто формувати свій бюджет. Потрібно заплатити за квартиру, виконати ті чи інші зобов'язання. Мені якось так зрозуміліше,
– поділився український режисер.
Сеітаблаєв заявив, що в середньому на місяць зараз заробляє приблизно від 30 до 50 тисяч гривень. Відкладати кошти не вдається, каже військовослужбовець.