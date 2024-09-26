Сеітаблаєв вважає, що розлучення було свідомим кроком колишнього подружжя. Однак цей розрив негативно вплинув на дітей. Про це режисер розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Ахтем розповів, що хотів би залишитися у хороших стосунках з колишньою дружиною Іванною Дядюрою. Він поділився, що зробив максимум, аби вони не залишилися ворогами після розлучення та продовжували спілкуватися. Однак зараз колишніх закоханих немає у житті одне одного.

Розлучення з Іванною погано вплинуло на стосунки Ахтема Сеітаблаєва з молодшою донькою Софіє. Коли останній раз він вітав її з днем народження, то ніхто не відповів. Режисер думає, що дівчинка образилася на нього через зраду. Чоловік зазначає, що зараз стосунків майже немає.

Можливо, був недостатньо наполегливим у проявах своєї любові до неї,

– заявив Ахтем Сеітаблаєв.

Інтерв'ю з Ахтемом Сеітаблаєвим: дивіться відео онлайн

Ахтем сподівається, що йому таки вдасться налагодити відверте та щире спілкування з молодшою донькою. Коли режисер роздумував про зради, то він заявив, що робив чимало некрасивих речей у стосунках.

Я тільки хочу подякувати своєму досвіду і болю тих прикладів, які набув станом на сьогодні. Зараз я знаю, що у мене ніколи не буде стосунків з заміжньою жінкою. Я не буду входити у стосунки з дівчиною, яка зустрічається з іншим. Це може бути її вибір, наприклад, мати зі мною стосунки. Але точно не мій, і я не допущу зі свого боку стосунків, якщо буду знати,

– поділився український режисер.

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