Колишнє подружжя відмовилося від аліментів. Річ у тім, що жінка та чоловік прагнуть уникнути судового розгляду, який має відбутися у грудні.
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Відомо, що Ченнінг Татум і Дженна Деван розійшлися ще у 2018 році. Відомі актори майже дев'ять років перебували у шлюбі. Зазначимо, що документи на розлучення подала саме жінка. Протягом багатьох років подружжя судилося за прибуток, який Ченнінг Татум отримав під час зйомок у фільмі "Супер Майк".
Річ у тім, що адвокати Дженни Деван стверджували, що стрічка створювалася, коли вона вже перебувала у стосунках з Ченнінгом Татумом. Тобто кошти на фінансування бралися зі спільного бюджету.
Що відомо про стосунки Ченнінг Татум і Дженна Деван
- У 2006 році Ченнінг Татум і Дженна Деван познайомилися під час зйомок у фільмі "Крок уперед". Закохані одружилися вже у 2009 році. Колишнє подружжя виховує спільну доньку Еверлі Елізабет Мейзелл Тейтум.
- У 2018 році Дженна почала зустрічатися з актором Стівом Казі. Вже через два роки стало відомо про їхні заручини. Від нового обранця жінка народила сина, якого звати Каллем Майкл Ребел Казі.
- У Ченнінга у 2021 році зав'язався роман з американською акторкою Зої Кравіц. У 2023 році повідомлялося, що закохана пара заручилася.