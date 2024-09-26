Колишнє подружжя відмовилося від аліментів. Річ у тім, що жінка та чоловік прагнуть уникнути судового розгляду, який має відбутися у грудні.

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Відомо, що Ченнінг Татум і Дженна Деван розійшлися ще у 2018 році. Відомі актори майже дев'ять років перебували у шлюбі. Зазначимо, що документи на розлучення подала саме жінка. Протягом багатьох років подружжя судилося за прибуток, який Ченнінг Татум отримав під час зйомок у фільмі "Супер Майк".

Річ у тім, що адвокати Дженни Деван стверджували, що стрічка створювалася, коли вона вже перебувала у стосунках з Ченнінгом Татумом. Тобто кошти на фінансування бралися зі спільного бюджету.

Що відомо про стосунки Ченнінг Татум і Дженна Деван