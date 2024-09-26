40-річна зірка поділилася радісною новиною в соціальних мережах. Вона вже навіть опублікувала перше фото з пологового будинку.

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На знімку Менді посміхається, тримаючи на руках свою новонароджену доньку. Дівчинку акторка з чоловіком назвали Луїза Еверетт Голдсміт.

Лу тут! Луїза Еверетт Голдсміт прибула щасливою, здоровою, швидко і якраз вчасно для сезону Діви. Вона – дівчинка нашої мрії, і її старші брати вже так само одержимі нею, як і ми. Нескінченно вдячні за нашу сім'ю з 5 осіб (і нашу власну велику трійцю) і насолоджуємося кожною миттю цього особливого часу,

– зазначила знаменитість.

Зауважимо, подружжя вже виховує двох синів.

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