40-річна зірка поділилася радісною новиною в соціальних мережах. Вона вже навіть опублікувала перше фото з пологового будинку.
Не пропустіть Його підозрювали у романі з Тіною Кароль: чим сьогодні займається співак Дан Балан
На знімку Менді посміхається, тримаючи на руках свою новонароджену доньку. Дівчинку акторка з чоловіком назвали Луїза Еверетт Голдсміт.
Лу тут! Луїза Еверетт Голдсміт прибула щасливою, здоровою, швидко і якраз вчасно для сезону Діви. Вона – дівчинка нашої мрії, і її старші брати вже так само одержимі нею, як і ми. Нескінченно вдячні за нашу сім'ю з 5 осіб (і нашу власну велику трійцю) і насолоджуємося кожною миттю цього особливого часу,
– зазначила знаменитість.
Зауважимо, подружжя вже виховує двох синів.
Хто ще з зірок нещодавно народив дітей
- Про це оголосила американська реперка Cardi B. Вона народила третю дитину 7 вересня. У мережі припускаються, що знаменитість стала мамою дівчинки.
- Відома блогерка Юля Верба днями народила первістка. Вона стала мамою дівчинки, яку назвала Розою.