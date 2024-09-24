На своїй сторінці в інстаграмі Юля зізналася, що для малечі обрала ім'я Роза. Дівчина заявила, що завжди мріяла так назвати донечку, адже кожна дівчина – це квітка, про яку потрібно піклуватися.

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Деякі підписники Верби почали писати, що українською це ім'я звучить як Троянда, а Роза – російська версія. Однак блогерка спростувала цю інформацію і прокоментувала зауваження прихильників.

Троянда – це квітка. А Роза і в Америці Роза. Rose. Боже, як я кайфую. Це єдине ім'я, яким би я хотіла, щоб як альтернатива назвали мене. Юля обожнюю. Але якби що, то від Рози теж не відмовилася,

– написала Юля у телеграмі.

Верба додала, що бабусю її тата також звали Розою.

Юля зауважила, що вони з Костянтином одразу обрали ім'я як для дівчинки, так і для хлопчика. Хоч у чоловіка блогерки завжди є своя думка, але він погодився, аби донечку звали Розою.

Юля Верба поділилася, як назвала доньку / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, що Юля Верба вже виписалася з пологового будинку. Про це стало відомо вчора. Блогерка поділилася з підписниками світлинами з цього дня, на кадрах видно друзів дівчини й коханого Костянтина.