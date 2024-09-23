18 вересня українська блогерка з Івано-Франківська Юля Верба вперше стала мамою. Через 5 днів після народження первістка її виписали з пологового будинку.

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Юля Верба показала зворушливі фото з виписки. Під вікнами пологового будинку її зустрічав коханий Костянтин, родичі та близькі друзі, серед яких блогерки Ліна Сидор й Анастасія Іванишин.

Картина домальована. Ми вдома,

– поділилась блогерка.



Юлю Вербу виписали з пологового будинку / Фото з інстаграму Юлі Верби



Юлю Вербу виписали з пологового будинку / Фото з інстаграму Юлі Верби



Юлю Вербу виписали з пологового будинку / Фото з інстаграму Юлі Верби

Юля Верба стала мамою

Інфлюенсерка з Івано-Франківська народила первістка 18 вересня у Львові. Їй робили кесарів розтин. УУ Юлії та її нареченого Костянтина народилась дівчинка – ім'я новонародженої вона поки що не розголошує.

Це перша дитина для Юлії та друга дитина для її обранця Костянтина.