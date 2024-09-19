Блогерка Юля Верба розповідає про початок свого шляху материнства на своїй сторінці в інстаграмі. Вона показала перші фото з крихітною донькою й не приховала її обличчя.

До слова Блогерка-мільйонниця Юля Верба стала мамою вперше

На одному з кадрів Юля Верба показала інтимний момент, як вона годує донечку грудьми. Ім'я дівчинки вона поки що не розголошує.

Мама завжди буде твоєю підтримкою,
– написала блогерка.


Юля Верба з донькою / Фото з інстаграму Юлі Верби

Також Верба поділилась знімками крихітки у дитячому ліжечку.

"Тут маленька копія носика Юлічки Верби передає вам на добраніч", – підписала кадр блогерка.


Донька Юлі Верби / Фото з інстаграму Юлі Верби

Згодом Юля Верба опублікувала зворушливе відео, де зібрала головні кадри народження її первістка. Це моменти з пологів, операції (їй робили кесарів розтин), перший плач дитини та щемливі ролики вже у палаті у новому складі.

Юля Верба стала мамою: відео

Юля Верба стала мамою

  • Блогерка з Івано-Франківська оголосила про поповнення в сім'ї 1 червня. У цей день вона поділилась романтичними фото з нареченим.
  • На 8 місяці вагітності Юля Верба влаштувала гендер-паті, де стало відомо стать дитини. На свято запросили родичів та близьких друзів.
  • 18 вересня у Юлі Верби народилась донька. Це перша дитина для неї та друга дитина для її обранця Костянтина.