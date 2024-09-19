Блогерка Юля Верба розповідає про початок свого шляху материнства на своїй сторінці в інстаграмі. Вона показала перші фото з крихітною донькою й не приховала її обличчя.

До слова Блогерка-мільйонниця Юля Верба стала мамою вперше

На одному з кадрів Юля Верба показала інтимний момент, як вона годує донечку грудьми. Ім'я дівчинки вона поки що не розголошує.

Мама завжди буде твоєю підтримкою,

– написала блогерка.



Юля Верба з донькою / Фото з інстаграму Юлі Верби

Також Верба поділилась знімками крихітки у дитячому ліжечку.

"Тут маленька копія носика Юлічки Верби передає вам на добраніч", – підписала кадр блогерка.



Донька Юлі Верби / Фото з інстаграму Юлі Верби

Згодом Юля Верба опублікувала зворушливе відео, де зібрала головні кадри народження її первістка. Це моменти з пологів, операції (їй робили кесарів розтин), перший плач дитини та щемливі ролики вже у палаті у новому складі.

Юля Верба стала мамою: відео

Юля Верба стала мамою