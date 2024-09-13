Це сталося 7 вересня 2024 року. Водночас лише тепер виконавиця вирішила про це розповісти публіці.

Вас також може зацікавити Донька "мами" Вєрки Сердючки вперше показала обличчя донечки: рідкісні кадри

Так, знаменитість поділилася зворушливими фотографіями з пологового будинку, де можна побачити, як вона колише і годує свою новонароджену дитину. Попри те, що стать та ім'я дитини Cardi B ще не оголосила, рожеве вбрання дозволяє припустити, що на світ з'явилася ще одна донька.

На знімках також зображені старші діти реперки, 6-річна дівчинка Калчер та 3-річний син Вейв, а також батько, хіп-хоп виконавець Offset, які проводять час з дитиною у лікарняній палаті.

Найпрекрасніше маленьке створіння,

– зазначила під світлинами зірка.

Cardi B розлучається

Зауважимо, американська реперка оголосила про свою третю вагітність через день після того, як подала документи на розрив шлюбу з Offset. У своїй заяві Cardi Bi тоді висловила вдячність майбутній дитині, зазначивши, що та для неї стала джерелом підтримки у важкі часи.