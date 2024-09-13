Річ у тім, що 5 вересня жінка похрестила донечку. Вона показала милі кадри з таїнства й розсекретила ім'я доньки.

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Так, на світлинах можна побачити, як донька Інни Білоконь тримає 4-місячну Вероніку на руках під час хрещення та цілує її. Також є милі кадри самої дівчинки.

05.09.2024 – найбажаніше свято Хрещення нашої донечки. Дякую рідним та друзям, що розділили це свято разом з нами,

– зазначила жінка.

Яна Макогон до того ж показала, як вони відсвяткували хрещення Вероніки. На світлинах можна побачити святковий стіл, фотозону та тортик.

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