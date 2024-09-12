СолоХА заявила, що в країні мають бути здорові люди. Каже, що це ніби-то не про тих, хто має зайві кілограми.

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Щоб там не казали дівчата: і Kazka (Олександра Заріцька – Show 24), і alyona alyona, що їм комфортно в цьому тілі, вони здорові, в них хороші аналізи, я впевнена, що вони не хороші,

– розповіла СолоХА.

Артистка заявила, що є найспортивнішою співачкою України. Вона підкреслила, що знімає свої тренування з тренером, аби показати, що можна займатися спортом вдома, а не лише в залі. СолоХа говорить, що якщо дівчина схудне, то їй буде легше жити, ходити, танцювати, дихати й займатися коханням.

СолоХА про Олександру Заріцьку та alyona alyona: дивіться інтерв'ю онлайн

Що таке бодипозитив

Зазначимо, що бодипозитив закликає людей позитивно ставитися до свого тіла, приймати його та не боятися самовиражатися. Прихильники такого руху виступають проти сексизму, сексуальної об'єктивізації та дискримінації та зовнішніми ознаками. Гасло бодипозитиву таке: "Моє тіло – моє діло".

Бодипозитив допомагає жінкам боротися зі стандартами краси, які нав'язує сучасне суспільство, почуватися впевненими. Загалом рух відходить від стандартного та стереотипного образу жінки у світі.