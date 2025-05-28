Родом Положинский из Луцка. Еще с детства у него проявилась любовь к творчеству, но после 8 класса он поступил в школу-интернат с усиленной военно-физической подготовкой, а вот высшее образование получил на экономическом факультете. Как развивалась карьера артиста, кем служит в ВСУ и где Саша сейчас, читайте в материале Show24.

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Карьера ведущего и лидера группы "Тартак"

Первые музыкальные шаги Положинский делал в луцкой группе "Мухи в чае". Позже в роли шоумена присоединился к панк-проекту "Макаров & Петерсон". В 1996 году Положинский загорелся желанием принять участие в фестивале "Червона рута". Тогда начинающий артист имел жажду, 4 песни, но не имел группы. Он решился подать две заявки в разные категории: рок-музыка и современная танцевальная музыка. Судьба поспособствовала молодому таланту, поэтому нашлись участники для группы "Тартак", которые участвовали в фестивале во второй категории. От так, ребята одержали победу.

Группа "Тартак" в 2019 году / Фото из инстаграма группы

Через два года "Тартак" отправился в первый гастрольный тур, но по определенным причинам команде запретили выступать на открытых площадках Киева. Впоследствии группа начала выпускать альбомы с яркими и оригинальными обложками. Некоторые из песен стали настоящими хитами.

"Тартак" feat. Катя Chilly – "Понад Хмарами": смотрите видео онлайн

Всего за время существования группы было выпущено 10 альбомов и отыграно сотни концертов.

"Тартак" – "Нашеліто": смотрите видео онлайн

Кроме певческой карьеры, Саша и не оставил работы ведущего на телевидении и радио. В частности, он вел программы "Русские горки", "Свежая кровь", а также сотрудничал с Кузьменко, Пелихом и Давыдовым в проекте "ДСП-шоу".

Убийство журналиста Павла Шеремета

В 2016 году Павел Шеремет ехал на работу. Под его машиной детонировало взрывное устройство. Через три года полиция задержала трех подозреваемых – военную медсестру Яну Дугарь, волонтера Юлию Кузьменко и музыканта Андрея Антоненко.

В 2020 году проводилось одно из судебных заседаний, где Сашко Положинский выступал в роли свидетеля. В тот же день музыкант сообщил, что покидает группу "Тартак".

Более того, артиста должны были наградить орденом "За заслуги" III степени, однако певец отказался и предложил вручить его трем фигурантам по делу Шеремета.

Другие проекты и служба в ВСУ

В 2014 году Саша представил публике проект "Бувье" и впоследствии издал два альбома, но в 2020 году артист также покинул команду. Однако через два года вернулся к этой работе. А в 2019 – вместе с фронтменом группы Karta Svitu Иваном Маруничем создал дуэт "Ол. Ів.'Є".

Александр Положинский и "Бувье" – "Клаптики холодного воздуха": смотрите видео онлайн

Позже артист презентовал новый проект под названием "Александр Положинский и "Три Троянды". В одну из программ вошли лирические песни из предыдущих проектов Саши.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, певец не колебался и решил подписать контракт на прохождение службы в резерве ВСУ. С мая 2022 года Положинский находился на службе в 47 батальоне (теперь это уже бригада), а через некоторое время даже стал командиром отделения.

Два года назад он попрощался с 47 ОМБр "Магура" и начал службу в другом подразделении ВСУ. Но впоследствии у певца начались проблемы со здоровьем.

Александр Положинский / Фото из инстаграма военного

Сегодня Положинский служит в военной радиостанции "Армия FM". Певец не хотел служить на радио, но выполнил приказ от руководства.

И если бы мне в мае 2022 года сказали, что ты идешь в ряды ВСУ, чтобы в результате быть ведущим на военном радио, то я не уверен, захотел бы идти в ряды ВСУ только ради этого,

– поделился военнослужащий.

Он признался, что зарплаты военного ему не хватает. Однако Александр получает роялти за свое творчество. Так он закрывает собственные потребности и финансово помогает украинской армии.

Недавно Виталий Козловский рассказал, что больше не служит в президентском оркестре.

Где сейчас Александр Положинский

Интересно, что исполнитель почти никогда не рассказывает о личной жизни и до сих пор остается холостяком. Он считает, что брак – это очень ответственно, и это должно быть один раз и навсегда.

Поэтому, Саша продолжает заниматься тем, что ему удается лучше всего – выступает и проводит радиоэфиры.

К примеру, сегодня, 28 мая, состоится небольшой концерт Положинского.

Не обещаю, что будут какие-то песни с нового альбома, или с первого сольного, но будет пару песен "Бувье", "Ол.Ів.'Є" и чуть больше "Тартака",

– писал артист.

Концерт Саши Положинского / Фото из инстаграма музыканта