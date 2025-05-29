Будущая звезда родилась в Крыму. В школе была отличницей и активисткой, а позже поступила в Киевский национальный университет имени Шевченко на переводчика с английского и испанского языков. Как Ефросинина стала популярной, что известно о ее личной жизни и как она менялась на протяжении карьеры, читайте в материале Show24.

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Дебют ведущей произошел на телеканале "Первый национальный" (УТ-1) в программе "Счастливый звонок". Ефросинину заметили сотрудники "Нового канала" и пригласили вести утреннее шоу "Подъем". Там она работала вместе с Юрием Горбуновым.

Маша Ефросинина и Юрий ГорбуновМаша Ефросинина и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма телеведущей

Тогда Ефросинина переживала сложный период, ведь комплексовала из-за своего веса. Еще в студенческие годы она пыталась "закодироваться" от "лишнего" веса.

Мне было где-то 21 год. Я увидела объявление "Кодирую от лишнего веса", то есть ты приходишь, тебя закодировали и якобы она начинает таять на тебе. Я пришла, стоят шесть кресел и на них сидят люди в раз пять-шесть больше меня. Нам всем надели шапочки из ремешков. И тут вышла главная "жрица", она была похожа на героиню из "Семейки Адамсов". Она проходила, выбирала кого-то взглядом и кричала: "Ты больше никогда не хочешь есть" и все люди отключались,
делилась ведущая.

Маша Ефросинина на старте карьерыМаша Ефросинина на старте карьеры / Фото из инстаграма ведущей

Такой мощный старт в карьере помог ведущей стать вожделенной персоной на телевидении. Ефросинина стала звездой не только украинских телеканалов. Она сотрудничала с российскими компаниями, участвовала в одном из эфиров британского утреннего шоу "Big Breakfast", была привлечена в проекты "Линия конфликта" на ICTV, "Звездный дуэт", "Один в поле" на канале "Интер", "Модный приговор" и др.

Также в жизни Маши появилось Евровидение, куда ее пригласили ведущей.

Маша Ефросинина высказалась о Евровидении-2005Маша Ефросинина высказалась о Евровидении-2005 / Скриншот из инстаграм-сторис

Первую роль звезда получила в сериале "5 минут до метро" 2006 года, где она сыграла журналистку. Через год снялась в клипе Виталия Козловского – "Ты хотела".

Виталий Козловский – "Ты хотела": смотрите видео онлайн

Недавно Виталий Козловский выпустил украинскую версию хита "Пинаколада" после 13 лет молчания, вернув права на свои песни.

Каждый следующий год для звезды был успешным, но в 2014 году она взяла паузу, чтобы посвятить себя материнству. Через четыре года приняла участие в проекте "Танцы со звездами", а затем села в тренерское кресло шоу "Лига смеха".

Маша Ефросинина участвовала в проекте "Танцы со звездами": смотрите видео онлайн

Сегодня Мария имеет собственный канал на ютубе, где берет интервью у известных звезд, а вместе с Олей Поляковой развивают совместное шоу "Взрослые девушки".

С будущим мужем Мария познакомилась возле киоска в Ялте. Тогда Тимур спросил девушку, не мог ли он где-то ее видеть. Для Ефросининой вопрос стал странным, ведь тогда ее знала вся страна.

От так, отношения у пары развивались довольно быстро, но в определенный момент мужчина просто исчез. И тогда телеведущая взяла инициативу в свои руки и предложила ухажеру сопроводить ее на престижную премию, и тот согласился.

Позже Тимур рассказал, что он взял паузу специально, ведь любил Марию, но не думал, что его жена будет успешной телеведущей. Он рассчитывал на спокойное семейное счастье. И все же сделал предложение любимой.

Через месяц после помолвки Ефросинина узнала, что беременна. В 2003 году пара отгуляла свадьбу, а в 2004 – у них родилась дочь Нана.

Свадьба Маши Ефросининой Свадьба Маши Ефросининой / Фото из соцсетей

В 2013 году супруги взяли паузу в отношениях и целый год жили отдельно друг от друга. И все же Тимур и Мария снова сошлись, а отношения между ними взорвались с новой силой. Уже в августе телеведущая родила сына, которого назвали Александром.

Маша Ефросинина с мужем и сыномМаша Ефросинина с мужем и сыном / Фото из инстаграма звезды

Когда началась большая война, Мария с детьми выехала за границу, а ее муж стал на защиту страны. Какое-то время женщина жила на две страны – Украину и Польшу – однако впоследствии вернулась в Киев.

Сегодня супруги видятся не так часто, как того хотелось бы, ведь Тимур служит.

Как мы уже упоминали, ведущая занимается двумя проектами на ютубе. Во время войны Ефросинина приобщалась к благотворительным сборам, продолжала работать как посол ООН.

Недавно Ольга Фреймут рассказала, что почти незнакома с Ефросининой, а также добавила, что ведущей когда-то нравился ее муж Владимир Локотко. Мария же обвинила коллегу во лжи. Она заявила, что тесно работала с Ольгой в проекте "ШОУМАЅТГОУОН", а вот о симпатии к Владимиру звезда решила промолчать.