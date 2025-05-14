Хит "Пинаколада" вернулся после 13 лет молчания и ожидания со стороны фанов. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Виталия Козловского.

К слову "Песня закрытого кредита и новой жизни": сеть шутит о "Пина Коладе" Виталия Козловского

6 мая стало важным днем для музыканта – тогда он закрыл все судебные дела. Уже на следующий день артист выступил с "Пинаколадой" на большой сцене, что спровоцировало настоящий взрыв в сети.

Теперь песня снова доступна для всех – ее можно прослушать на официальных стриминговых площадках. Она уже занимает топовые позиции в музыкальных чартах.

Это не просто песня. Это не просто этап в моей жизни. Это история о несокрушимости, о борьбе за себя, о вере в свое, даже когда кажется, что все против тебя. Это о том, что в конце каждого тоннеля есть свет. Что правда всегда побеждает. Что нужно выстоять, выдержать, чтобы снова иметь возможность петь во весь голос. И что ни один контракт, ни один запрет не способны заглушить музыку, которая идет из сердца,

– поделился Виталий Козловский.

Авторы композиции – Геннадий Крупник и Марина Курсанова – создали трек, вернувшийся еще мощнее спустя годы. Текст на украинском языке написал Роман Дихтяр.

Как "Пинаколада" пленила сеть