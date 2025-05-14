Хіт "Пінаколада" повернувся після 13 років мовчання та очікування з боку фанів. Про це пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Віталія Козловського.

До слова "Пісня закритого кредиту і нового життя": мережа жартує про "Піна Коладу" Віталія Козловського

6 травня стало важливим днем для музиканта – тоді він закрив усі судові справи. Вже наступного дня артист виступив з "Пінаколадою" на великій сцені, що спровокувало справжній вибух у мережі.

Тепер пісня знову доступна для всіх – її можна прослухати на офіційних стримінгових майданчиках. Вона вже посідає топові позиції у музичних чартах.

Це не просто пісня. Це не просто етап у моєму житті. Це історія про незламність, про боротьбу за себе, про віру у своє, навіть коли здається, що все проти тебе. Це про те, що в кінці кожного тунелю є світло. Що правда завжди перемагає. Що потрібно вистояти, витримати, щоб знову мати змогу співати на повний голос. І що жоден контракт, жодна заборона не здатні заглушити музику, яка йде з серця,

– поділився Віталій Козловський.

Автори композиції – Геннадій Крупник та Марина Курсанова – створили трек, що повернувся ще потужнішим через роки. Текст українською мовою написав Роман Діхтяр.

Як "Пінаколада" полонила мережу