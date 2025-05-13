Після виступу Віталія Козловського україномовна версія пісні "Піна Колада" завірусилася у соціальних мережах. А про повернення, схоже, задумався Вадим Олійник, пише Show 24 з посиланням на його акаунт у тіктоці.

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Вадим Олійник, який раніше співав у дуеті з Володимиром Дантесом, зняв відео під україномовну версію пісні Віталія Козловського "Піна Колада". Ролик вже набрав понад 800 тисяч переглядів та понад 50 тисяч лайків.

Навіть Козловський повернувся, а я ні,

– з гумором зазначив Олійник.

У коментарях люди підтримують співака та пишуть, що чекають його повернення на сцену:

"В тебе в запасі 13 років", – написав Віталій Козловський.

"Котику, чекаємо!"

"Якраз саме час – тільки з піснею "Женщіна Оля".

"Чекаємо на фіт з Дантесом "Мені вже не 20".

"Олійник, я в тебе вірю!"

"Чекаємо! Я обрізала ваше обличчя з журналів і казала, що ви мій чоловік".

"З Дантесом "Олю" перекладіть на українську!"

До речі, Укрпошта запропонувала Олійнику зняти кліп на нову пісню у них, якщо коментар набере 1000 лайків. Він вже зібрав понад 25 тисяч лайків, а сам співак погодився на пропозицію.

Укрпошта запропонувала Вадиму Олійнику зняти кліп у них / Скриншот з тіктоку

Віталій Козловський заспівав "Піна Коладу" українською

На благодійному шоу "Нашебачення 2" Віталій Козловський переспівав свій хіт "Піна Колада" українською мовою. Він вийшов на сцену у власному образі з нульових, з'явившись з довгим волоссям.

"За свою свободу потрібно боротися. Боріться – поборете. Наша країна зараз бореться. Нарешті – всі мої пісні тепер мої. Це тільки початок. Ще хочу подякувати від щирого серця Ігорю Кондратюку. Ігорю, дякую вам. І до побачення", – сказав артист зі сцени.