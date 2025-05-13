После выступления Виталия Козловского украиноязычная версия песни "Пина Колада" завирусилась в социальных сетях. А о возвращении, похоже, задумался Вадим Олейник, пишет Show 24 со ссылкой на его аккаунт в тиктоке.
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Вадим Олейник, который ранее пел в дуэте с Владимиром Дантесом, снял видео под украиноязычную версию песни Виталия Козловского "Пена Колада". Ролик уже набрал более 800 тысяч просмотров и более 50 тысяч лайков.
Даже Козловский вернулся, а я нет,
– с юмором отметил Олейник.
В комментариях люди поддерживают певца и пишут, что ждут его возвращения на сцену:
- "У тебя в запасе 13 лет", – написал Виталий Козловский.
- "Котик, ждем!"
- "Как раз самое время – только с песней "Женщина Оля".
- "Ждем фит с Дантесом "Мне уже не 20".
- "Олейник, я в тебя верю!"
- "Ждем! Я обрезала ваше лицо из журналов и говорила, что вы мой муж".
- "С Дантесом "Олю" переведите на украинский!"
Кстати, Укрпочта предложила Олейнику снять клип на новую песню у них, если комментарий наберет 1000 лайков. Он уже собрал более 25 тысяч лайков, а сам певец согласился на предложение.
Укрпочта предложила Вадиму Олейнику снять клип у них / Скриншот с тиктока
Виталий Козловский спел "Пина Коладу" на украинском языке
На благотворительном шоу "Нашебачення 2" Виталий Козловский перепел свой хит "Пена Колада" на украинском языке. Он вышел на сцену в собственном образе из нулевых, появившись с длинными волосами.
"За свою свободу нужно бороться. Боритесь – поборете. Наша страна сейчас борется. Наконец – все мои песни теперь мои. Это только начало. Еще хочу поблагодарить от всего сердца Игоря Кондратюка. Игорь, спасибо вам. И до свидания", – сказал артист со сцены.