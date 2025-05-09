Виталий Козловский стал участником благотворительного шоу "Нашебачення 2". Об этом пишет Show 24 со ссылкой на видео трансляции конкурса.

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Певец перевоплотился в собственный образ из нулевых, когда он выступал с длинными волосами. Виталий Козловский перепел свой старый хит "Пина Колада", но теперь трек зазвучал на украинском языке.

Со сцены благотворительного шоу, после своего выступления, артист призвал продолжать бороться несмотря ни на что. Также он публично обратился к бывшему наставнику Игорю Кондратюку.

За свою свободу нужно бороться. Боритесь – поборете. Наша страна сейчас борется. Наконец – все мои песни теперь мои. Это только начало. Еще хочу поблагодарить от всего сердца Игоря Кондратюка. Игорь, спасибо вам. И до свидания,

– сказал Виталий Козловский.

Виталий Козловский – "Пина Колада": видео

Вражда между Козловским и Кондратюком прекратилась

Виталий Козловский после победы в шоу "Шанс" начал сотрудничать с продюсером Игорем Кондратюком. После 10 лет совместной работы их пути разошлись. Но Виталий исполнял свои хиты на концертах несмотря на запреты, из-за чего Кондратюк подал иск в суд за нарушение авторских прав.

Судебное решение постановило, что Виталий Козловский должен выплатить бывшему наставнику 3 миллиона гривен. 7 мая стало известно, что долги уплачены. Игорь Кондратюк официально передал права на песни экс-подопечному.