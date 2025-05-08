Соответствующее видео распространили в социальной сети Х (бывшем твиттере), передает Show 24. Валентин Лещинский из группы Ziferblat резко отреагировал на некорректный вопрос журналиста о войне.
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Журналист EscYOUnited спросил у участников группы Ziferblat, "дает ли война Украине преимущества" на песенном конкурсе. В ответ на заданный вопрос Валентин Лещинский заявил, что это некорректно.
Это некорректно. Для каждого народа в мире, для страны война – это не преимущество. Как война может быть преимуществом? Как я только что упоминал, мы должны выступать, зная, что наши дома бомбят. Какое еще преимущество?,
– сказал Валентин Лещинский.
В комментариях под видео представители EscYOUnited попросили прощения у участников группы Ziferblat.
Мы искренне извиняемся за неуместный вопрос, поставленный украинским артистам. Евровидение – это о единстве и музыке, и мы никогда не намеревались сводить невероятный талант Украины – или ее нынешнюю борьбу – к простому сочувствию,
– написали представители EscYOUnited.
Они добавили, что провели внутреннюю работу и будут работать лучше.
Группа Ziferblat на Евровидении-2025
Напомним, что группа Ziferblat будет выступать в первом полуфинале Евровидения-2025, 13 мая, под номером 5 с песней Bird of Pray. Второй полуфинал состоится 15 мая, а гранд-финал – 17 мая.
Режиссером номера группы Ziferblat стала Мария Коростелева, а образы для конкурса создавал украинский модельер Иван Фролов. Недавно он рассказал, что означают костюмы музыкантов.
Заметим, что группа Ziferblat уже провела вторую репетицию перед Евровидением-2025.