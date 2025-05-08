Відповідне відео поширили в соціальній мережі Х (колишньому твіттері), передає Show 24. Валентин Лещинський з гурту Ziferblat різко відреагував на некоректне запитання журналіста про війну.

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Журналіст EscYOUnited запитав в учасників гурту Ziferblat, чи "дає війна Україні переваги" на пісенному конкурсі. У відповідь на поставлення запитання Валентин Лещинський заявив, що це некоректно.

Це некоректно. Для кожного народу у світі, для країни війна – це не перевага. Як війна може бути перевагою? Як я щойно згадував, ми повинні виступати, знаючи, що наші будинки бомблять. Яка ще перевага?,

– сказав Валентин Лещинський.

.@escunited why would you ask Ziferblat “if the war gives Ukraine advantage’?



How on earth a war is an advantage? It’s a disadvantage. Houses being bombed is a disadvantage. Nobody wants peace and war to be over more than Ukrainians. pic.twitter.com/M5K8ALbrhE — vanya ✙ (@eurovanya) May 6, 2025

У коментарях під відео представники EscYOUnited попросили вибачення в учасників гурту Ziferblat.

Ми щиро перепрошуємо за недоречне запитання, поставлене українським артистам. Євробачення – це про єдність та музику, і ми ніколи не мали наміру зводити неймовірний талант України – чи її нинішню боротьбу – до простого співчуття,

– написали представники EscYOUnited.

Вони додали, що провели внутрішню роботу та працюватимуть краще.

Гурт Ziferblat на Євробаченні-2025