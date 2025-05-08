Стечковська поділилась, що в її домі працює людина з України. Співачка зізналась, що вона вже стала членом родини та що її дуже люблять, інформує Show 24.

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Коли почалася війна, це було справді дуже страшно. Я і мій брат запросили тих, хто був вимушений втікати від війни, до свого дому і вони жили з нами. У нас жила чудова родина з дітьми й також вагітна жінка. Ми всі жили разом протягом місяця,

– розповіла Юстина Стечковська.

Співачка пригадала, що кожного дня багато розмовляла з біженцями, яких прихистила в себе. За словами Юстини, вони сумували за домом та хотіли повернутися в Україну, але їхати з дітьми було небезпечно.

Та ми з ними стали друзями й досі підтримуємо зв'язок. І, якщо чесно, ми захоплені їхньою відвагою. Вони, попри все, хотіли повернутися додому і зробили це, і попри всі загрози живуть там. Вони все ще у наших серцях. Ми підтримуємо зв'язок, і я вірю, що ми зустрінемося знову,

– додала вона.

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