Стечковская поделилась, что в ее доме работает человек из Украины. Певица призналась, что он уже стал членом семьи и что его очень любят, информирует Show 24.
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Когда началась война, это было действительно очень страшно. Я и мой брат пригласили тех, кто был вынужден бежать от войны, в свой дом и они жили с нами. У нас жила замечательная семья с детьми и также беременная женщина. Мы все жили вместе в течение месяца,
– рассказала Юстина Стечковская.
Певица вспомнила, что каждый день много разговаривала с беженцами, которых приютила у себя. По словам Юстины, они скучали по дому и хотели вернуться в Украину, но ехать с детьми было опасно.
Но мы с ними стали друзьями и до сих пор поддерживаем связь. И, если честно, мы восхищены их отвагой. Они, несмотря на все, хотели вернуться домой и сделали это, и несмотря на все угрозы живут там. Они все еще в наших сердцах. Мы поддерживаем связь, и я верю, что мы встретимся снова,
– добавила она.
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Что известно о Юстине Стечковской
- Юстина Стечковская будет представлять Польшу на Евровидении-2025 с песней Gaja.
- Певица выпустила 19 студийных альбомов, записала более 200 песен и дала более 300 концертов. В последние годы она была судьей на шоу "Голос Польши".
- Отметим, что Стечковская уже представляла Польшу на Евровидении в 1995 году с песней Sama.