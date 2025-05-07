Творцем костюмів для представників України став Іван Фролов – засновник бренду Frolov, в образах якого з'являлися світові зірки – від Бейонсе до Сабріни Карпентер та Дуа Ліпи. Іван Фролов "одягав" й інших зірок Євробачення – Джамалу, Тіну Кароль та інших. Про це пише Show 24 з посиланням на Суспільне.

До слова Було дуже боляче, – колишній стиліст Ziferblat шокував зізнанням про конфлікт з лейблом гурту

Іван Фролов розповів, що костюми для Ziferblat мають особливі елементи. Це панкові пояси з металевими вставками та кристалами Swarovski. Також на костюмах вишиті мальви, які створила художниця Наталка Сойко.

У номері для Євробачення не буде квітів та зелені, як це було на Нацвідборі. Але ці елементи хотілось зберегти, тому вони відтворені на костюмах музикантів, як розповів дизайнер. До того ж мальва – особлива квітка, що символізує переродження.

Іван Фролов зауважив, що кольори кожного костюма були підібрані під вподобання музикантів та кольори в номері. Кожен з артистів мав виділятися, а колір костюма був би його власним символом.

У костюмів учасників гурту та бек-вокалісток є спільний елемент, що важливий і для самого бренду – серце. У Валентина у формі серця вигинається комір сорочки, а в Даниїла є спеціальна прикраса. Цікаво, що вона зроблена не зі справжнього дзеркала.

Це метал, який відполірований до блиску дзеркального. І це теж певний символізм тих сил духу, які у нас є. Наші серця відображають все, що відбувається у світі, але їх неможливо розбити,

– зауважив Іван Фролов.

Костюми Ziferblat для Євробачення / Фото Суспільного

Що відомо про номер

Режисеркою номера гурту Ziferblat стала Марія Коростельова. Вона поділилась, що для створення концепції надихалась українськими легендами й міфами. Зокрема, образом солов'я, який символізує пробудження нового дня.

Було багато українських оповідань, де цього солов'я намагалися сховати в клітку, вбити, кудись відвезти. І все одно він співав. І для мене це символічно, що наша українська пісня лине. Її продовжує чути інші люди, і життя продовжується,

– розповіла Марія Коростельова.

У номері збережеться стилістика 70-х, а також буде передана айдентика, та ДНК самого бренду Ziferblat.