Олег-Родіон Шуригін-Грекалов, який створював образи гурту п'ять років, заявив про неетичне ставлення з боку їхнього лейбла та порушення професійних домовленостей. Він опублікував відео, де детально розповів про конфлікт з лейблом geisha ninja samurai. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт стиліста.

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Так, за словами Олега-Родіона, який співпрацював з Ziferblat з 2020 року, після перемоги на цьогорічному Національному відборі його раптово відсторонили від подальшої роботи без належного пояснення та подяки.

Тут важливо зауважити, що під час Нацвідбору-2024 Шуригін-Грекалов деякий час не працював з музикантами.

Мені обіцяли, що якщо ми зробимо так, що гурт переможе на Національному відборі-2025, то ми далі співпрацюємо і їдемо в Базель представляти Україну,

– розповів стиліст.

Він стверджує, що працював за заниженими ставками та навіть використовував власний гардероб для створення образів учасників Ziferblat через обмежений бюджет. До того ж, за його словами, все це виконувалося в короткі терміни.

Як розповів Олег-Родіон, менеджмент лейблу geisha ninja samurai від початку негативно ставився до нього.

Аліна, менеджерка, хотіла, щоб я не доєднувався до команди, але намагалась удавати, що вона дуже позитивна зі мною. Те, що ми в цьому році співпрацювали, я маю завдячувати гурту і колишній артдиректорці Тетяні, яку теж дуже боляче та скандально звільнили в грудні, зовсім перед нашою роботою над Національним відбором,

– пояснив Шуригін-Грекалов.

Відомо, що після перемоги Ziferblat на Нацвідборі-2025 також звільнили режисера Ілю Дуцика і художника-постановника. Олег-Родіон поділився, що це була дуже конфліктна ситуація.

Він додав, що один з власників лейбла – Олександр – його недолюблював і вважав непрофесійним, бо той не працював стилістом на телебаченні, що вплинуло на припинення їхньої співпраці. Стиліст зауважив, коли його звільнили, гурт його ніяк не захистив, хоча він з ними працював не один рік, що на ньому негативно відобразилося.

Мені було дуже боляче, я не розумів, чому так склалося, за що я заслужив цей біль,

– сказав Шуригін-Грекалов.

Попри конфлікт, колишній член команди Ziferblat підкреслив високу якість музики гурту: "Незалежно від того, що в нас склалася конфліктна ситуація, я вірю і вважаю, що ця музика достойна перемоги, і що це дійсно дуже якісна сучасна українська музика".

Стиліст пояснив, що метою його публічної заяви є не пошкодження репутації гурту, а прагнення змінити стандарти в індустрії, щоб забезпечити захист прав творчих працівників.

Мені б хотілося, щоб моя індустрія, в якій я працюю, еволюціонувала, змінилась на краще. І щоб людина, яка працює в цій індустрії, відчувала себе захищеною,

– наголосив Олег-Родіон.

Наразі представники лейблу geisha ninja samurai офіційно не прокоментували ситуацію.

Нагадаємо, днями Ziferblat показав костюми для Євробачення-2025. Над образами для музикантів працював дизайнер Іван Фролов. Щоправда, не всім сподобались вбрання музикантів.

Вже 13 травня гурт представить Україну на міжнародній арені в Базелі.