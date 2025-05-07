Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Ігоря Кондратюка.

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Про завершення багаторічного конфлікту між Козловським та продюсером стало відомо 6 травня.

Судові борги Віталієм Козловським сплачено. Каталог пісень перейшов до нього у повному обсязі. Справу закрито,

– зазначив Кондратюк у соцмережах.

Сам Віталій Козловський відреагував на подію емоційним постом про "звільнення від Кондратюка". Співак підкреслив, що тепер усі старі композиції належать йому та анонсував повернення до творчості.

Нагадаємо, конфлікт між артистом і продюсером тривав із 2012 року, коли Козловський одностороннім рішенням розірвав контракт із Кондратюком. Згідно з умовами договору, після цього співак втрачав право на виконання пісень, написаних під час роботи з продюсером. Проте Козловський продовжував виконувати ці треки на деяких концертах, що призвело до серії судових позовів за порушення авторських прав, які Віталій програв.

У 2022 році Козловський заявив, що має заборгованість перед колишнім продюсером у розмірі 300 тисяч доларів. Після вступу виконавця до лав ЗСУ, за рішенням суду, з його військової зарплатні відправлялася п'ята частина для погашення боргу перед Кондратюком. Тепер же Козловський виплатив продюсеру всі кошти.