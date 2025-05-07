Це свідчить про високий рівень українських артистів та їхню популярність серед європейської аудиторії, пише Show 24.

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Так, за всю історію участі в конкурсі Україна здобула три перемоги. Перший тріумф стався у 2004 році, коли Руслана підкорила Європу етнічною композицією Wild Dances. Через дванадцять років, у 2016-му, Джамала принесла Україні другу перемогу з піснею "1944", а третя перемога відбулася у 2022 році завдяки Kalush Orchestra з композицією Stefania. Гурт встановив рекорд глядацького голосування, отримавши 439 балів із 468 можливих. Загальна сума балів – 631. Більше зміг зібрати лише португалець Сальвадор Собрал у 2017 році з результатом у 758 балів. Крім того, Stefania стала першою переможною україномовною хіп-хоп піснею.

Це свідчить про високий "коефіцієнт успішності" порівняно з іншими країнами, які беруть участь у змаганні понад 20 років і за цей час не здобули понад сім перемог.

Зауважимо, напередодні ми писали докладний матеріал про те, які країни найчастіше вигравали на Євробаченні.

Торік нашу країну на пісенному конкурсі представляв дуету alyona alyona та Jerry Hei. Участь співачок у фіналі Євробачення-2024 зафіксувала абсолютний рекорд для нашої країни. Україна стала єдиною державою-учасницею, що жодного разу не пропустила фінал пісенного конкурсу з моменту запровадження півфіналів.

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що Євробачення-2025 розпочнеться вже 13 травня. Україну на пісенному конкурсі буде представляти гурт Ziferblat, який відправився до Швейцарії для підготовки до Євробачення. Букмекери вже оголосили свої прогнози, тож днями ми писали яке місце прогнозують Україні на Євробаченні-2025.