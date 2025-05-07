Это свидетельствует о высоком уровне украинских артистов и их популярности среди европейской аудитории, пишет Show 24.

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Так, за всю историю участия в конкурсе Украина одержала три победы. Первый триумф произошел в 2004 году, когда Руслана покорила Европу этнической композицией Wild Dances. Через двенадцать лет, в 2016-м, Джамала принесла Украине вторую победу с песней "1944", а третья победа состоялась в 2022 году благодаря Kalush Orchestra с композицией Stefania. Группа установила рекорд зрительского голосования, получив 439 баллов из 468 возможных. Общая сумма баллов – 631. Больше смог собрать только португалец Сальвадор Собрал в 2017 году с результатом в 758 баллов. Кроме того, Stefania стала первой украиноязычной хип-хоп песней, с которой выигрывали этот конкурс.

Это свидетельствует о высоком "коэффициенте успешности" по сравнению с другими странами, которые участвуют в соревновании более 20 лет и за это время не получили более семи побед.

Заметим, накануне мы писали подробный материал о том, какие страны чаще всего выигрывали на Евровидении.

В прошлом году нашу страну на песенном конкурсе представлял дуэт alyona alyona и Jerry Hei. Участие певиц в финале Евровидения-2024 зафиксировала абсолютный рекорд для нашей страны. Украина стала единственным государством-участником, что ни разу не пропустила финал песенного конкурса с момента введения полуфиналов.

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria: смотрите видео онлайн

Напомним, что Евровидение-2025 начнется уже 13 мая. Украину на песенном конкурсе будет представлять группа Ziferblat, которая отправилась в Швейцарию для подготовки к Евровидении. Букмекеры уже объявили свои прогнозы, поэтому на днях мы писали какое место прогнозируют Украине на Евровидении-2025.