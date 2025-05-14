В финал автоматически проходят страны "Большой пятерки": Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания, а также страна-победительница Швейцария. О результатах голосования в первом полуфинале расскажет Show 24.

К слову Евровидение-2025: текстовая трансляция первого полуфинала песенного конкурса

Первый полуфинал Евровидения-2025: результаты голосования

По результатам зрительского голосования, в финал Евровидения-2025 прошли такие страны:

Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter.

Kyle Alessandro – Lighter. Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm.

Shkodra Elektronike – Zjerm. Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu.

KAJ – Bara Bada Bastu. Исландия: Væb – Róa.

Væb – Róa. Нидерланды: Claude – C'est La Vie.

Claude – C'est La Vie. Польша: Justyna Steczkowska – Gaja.

Justyna Steczkowska – Gaja. Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia.

Gabry Ponte – Tutta l'Italia. Эстония: Tommy Cash – Espresso Macchiato.

Tommy Cash – Espresso Macchiato. Португалия: Napa – Deslocado.

Napa – Deslocado. Украина: Ziferblat – Bird of Pray.

Однако за победу на песенном конкурсе будут бороться не все. Попрощались с такими странами:

Словения: Klemen – How Much Time Do We Have Left.

Klemen – How Much Time Do We Have Left. Бельгия: Red Sebastian – Strobe Lights.

Red Sebastian – Strobe Lights. Азербайджан: Mamagama – Run With U.

Mamagama – Run With U. Хорватия: Marko Bošnjak – Poison Cake.

Marko Bošnjak – Poison Cake. Кипр: Theo Evan – Shh.

Заметим, что в полуфиналах не голосуют за представителей "Большой пятерки" и за конкурсанта от страны-победительницы. Финал Евровидения-2025 состоится в субботу, 17 мая.